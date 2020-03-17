Заразившуюся коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались везти в больницу. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» и проживающая в Лондоне, пояснила, что медицинские учреждения переполнены. В настоящее время туда забирают лишь тех, кто находится в критическом состоянии.

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«Мне сказали звонить в скорую помощь, если станет хуже», — написала Куриленко. Она отметила, что не знает, где именно заразилась вирусом. Артистка рассказала, что на протяжении недели у нее держалась температура в районе 38,5 градуса, которая наконец спала.

О своем диагнозе Куриленко рассказала 16 марта. Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез.

Ранее во вторник стало известно, что заразившегося коронавирусом актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы в Австралии. 63-летний артист прибыл в страну, чтобы принять участие в съемках биографического фильма о певце Элвисе Пресли. Теперь его вместе с супругой отправили на карантин.

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