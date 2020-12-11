Пьяный Стас Барецкий ломился к певице Калашниковой с криком «это мой ребенок»

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Шоумен Стас Барецкий, известный по участию в группах «Ленинград» и «Елочные игрушки», в состоянии алкогольного опьянения попытался вломиться в номер певицы Анны Калашниковой в отеле в Крыму. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что Барецкий при этом был вооружен травматическим оружием. «Аня, открой, это мой ребенок! Мой, а не Шаляпина», — кричал он.

Калашникова прокомментировала произошедшее, отметив, что не знает этого человека. Она вызвала полицию, когда Барецкий пытался проникнуть к ней. Действия Барецкого на видео заснял его помощник. Не исключено, что клип был постановочным.

7 декабря Барецкий пообещал похоронить Бари Алибасова, если тот скончается из-за отравления виагрой.