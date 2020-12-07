Стас Барецкий пообещал похоронить Бари Алибасова

Артист Стас Барецкий, известный по участию в группах «Ленинград» и «Елочные игрушки», пообещал организовать похороны продюсера Бари Алибасова, если тот скончается из-за отравления виагрой. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Федеральное агентство новостей».

Барецкий припомнил историю о том, как в прошлом году Алибасов вместо воды выпил средство для прочистки труб. Он предположил, что в этот раз продюсер также мог перепутать вещества. «Он так часто чем-нибудь травится, что рано или поздно его здоровье не выдержит. А от передозировки виагрой реально можно умереть», — заявил шоумен. Он также не исключил возможности, что Бари Алибасова могли намеренно отравить виагрой его противники.

Стас Барецкий сказал, что «готов похоронить Бари Каримыча на любом кладбище Москвы и Подмосковья полностью бесплатно». Артист также пообещал провести погребение Алибасова с почестями и добавил, что приберег для него особый гроб с прозрачной крышкой под названием «Спящая красавица».

3 декабря сообщалось, что российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали из-за передозировки виагрой.