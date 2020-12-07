Раскрыта роль Бари Алибасова в свадьбе Пугачевой и Киркорова

Cолист группы «На-На» Владимир Политов раскрыл роль продюсера Бари Алибасова в свадьбе артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Слова исполнителя передает «Московский комсомолец».

Политов признался, что идея поженить артистов появилась у Алибасова в качестве шутки, когда те приехали на день рождения певца из «На-На». «Был, кажется, 1993 год. Мой день рождения праздновали в ресторане "Каретный Ряд"», — вспомнил он.

«Все сидели за столом, шутили, болтали, Бари в обычном своем ключе хохмил — и вдруг говорит Алле: "Давайте вас с Филей поженим". Все смеялись», — рассказал артист.

Он подчеркнул, что Пугачева посетила мероприятие вместе с тогдашним любовником, композитором Сергеем Челобановым, а Киркоров прибыл на день рождения самостоятельно. «Алла с Челобановым ведь тогда уже как бы расходились потихоньку. И все, кто был посвящен, это знали», — добавил Политов.

В августе стало известно, что в свадьбе Пугачевой и Киркорова был замешан Анатолий Собчак, занимавший в то время пост мэра Санкт-Петербурга.

Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет, начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.