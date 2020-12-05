Организатор вечеринок рассказал о шикарной жизни в замке Пугачевой

Организатор светских вечеринок Андрей Фомин рассказал на примере шикарной жизни в замке певицы Аллы Пугачевой о том, почему российские звезды тяжело переживают пандемию коронавируса. Его слова приводятся в выпуске YouTube-канала «Редакция» о том, как отмена концертов повлияла на артистов.

«Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами! Знаете, когда человек живет на один уровень дохода — а артисты жили десятилетиями на такой уровень дохода, у них было, например, 12 миллионов рублей в месяц — он живет десять лет на 12 миллионов в месяц. А потом раз — и два миллиона. Или миллион. А как все это хозяйство содержать?» — сказал Фомин.

Материалы по теме Песни из постели Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят

Он предположил, что вскоре ивент-индустрия перейдет в частный сектор: «Мы с вами знаем, какие замечательные дома построили наши русские люди. Их все время показывают с коптера, это тренд последних лет».

«Но коптер не залетает внутрь, а внутри — ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят диско-боллы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб — прекрасно», — порассуждал Фомин.

В этом же выпуске певец Дмитрий Маликов объявил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80 процентов.