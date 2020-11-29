Лоза обвинил Киркорова и Баскова в невозможности выступать на «Голубых огоньках»

Российский музыкант Юрий Лоза обвинил коллег Филиппа Киркорова и Николая Баскова в невозможности выступать на «Голубых огоньках» уже на протяжении 15 лет. Он рассказал об этом в интервью изданию «Собеседник».

По его словам, другие артисты с удовольствием бы заполнили эти эфиры, однако «тогда все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями». Музыкант отметил, что боится представить, на что способны эти артисты, чтобы удержать свою популярность.

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«Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Они не дадут никому туда пробиться. Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для "Голубых огоньков", а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!» — пояснил Лоза.

Также артист высказался о недавнем призыве певца Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних телевизионных программах. «Я думаю, что его поддержит народ. А те два десятка "своих" артистов его проклянут. У Киркорова и Баскова по сто эфиров новогодних», — добавил он.

Ранее в ноябре заслуженный артист России Валерий Меладзе вновь пожаловался на трудности артистов из-за коронавируса, в частности, на отмену всех корпоративов. Перед этим он призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Однако позже Меладзе отказался от этой идеи и признался, что призывал к бойкоту «гипотетически» и просто «закинул удочку».