В Моргенштерне и Little Big увидели спасение новогодних телешоу

Продюсер и композитор Виктор Дробыш увидел спасение новогодних телешоу в приглашении на них молодежных исполнителей, таких как Моргенштерн и группа Little Big. Такое мнение он выразил в беседе с URA.RU.

Дробыш считает, что россияне потеряли интерес к «новогодним огонькам», поскольку на них из года в год выступают одни и те же артисты. «Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького», — объяснил продюсер.

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По его мнению, вернуть популярность новогодних программ можно благодаря современным артистам. Про старшую аудиторию забывать тоже не стоит, однако «должна быть альтернатива». Виктор Дробыш допустил, что такие современные артисты, как, например, Моргенштерн или группа Little Big, могли бы согласиться принять участие в новогодних шоу на телевидении. «В таком раскладе было бы интересно посмотреть», — добавил композитор.

Ранее сервис SuperJob провел опрос россиян, показавший, что только 12 процентов респондентов планируют после полуночи смотреть новогодние шоу на основных каналах. У 32 процентов телевизоры будут включены «для фона». Еще 38 процентов россиян вообще не собираются смотреть «огоньки», почти половина из них — люди в возрасте от 25 до 34 лет. Из артистов россияне больше всех хотят видеть в новогоднем эфире певцов, таких как Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Зиверт. За ними в рейтинге зрительского интереса расположились Макс Барских, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Егор Крид и Дмитрий Нагиев.