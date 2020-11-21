Призвавший к бойкоту новогодних шоу Меладзе не попал в пятерку звезд «огоньков»

Заслуженный артист России Валерий Меладзе, призвавший коллег к бойкоту новогодних шоу, не попал в пятерку звезд «огоньков». Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Выяснилось, что только 12 процентов респондентов планируют после полуночи смотреть новогодние шоу на основных каналах. У 32 процентов телевизоры будут включены «для фона».

Еще 38 процентов россиян вообще не собираются смотреть «огоньки». Среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет доля таких людей составляет 47 процентов, среди участников опроса старше 45 лет — 29 процентов.

Из артистов россияне больше всех хотят видеть в новогоднем эфире певцов, таких как Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Зиверт. За ними в рейтинге зрительского интереса расположились Макс Барских, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Егор Крид и Дмитрий Нагиев.

14 ноября Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание к музыкантам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса.

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