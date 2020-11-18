Витас призвал российских артистов прекратить ныть и «думать о бабле»

Певец Виталий Грачев, более известный под псевдонимом Витас, отреагировал на жалобы российских артистов, которые говорят о своем бедственном положении из-за пандемии коронавируса. Пост на эту тему исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он призвал коллег прекратить ныть и «думать о бабле». Витас также попросил музыкантов не распродавать свои личные вещи, пошутив, что они пахнут нафталином.

Певец заявил, что с большим уважением относится к Валерию Меладзе, однако не поддерживает его призыв бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах. По мнению Меладзе, это поможет привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии музыкантам. При этом Витас считает, что людей нельзя лишать возможности насладиться творчеством любимых исполнителей.

«Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку (не путайте с Коммунаркой). Я призываю подумать о людях, которые оказались точно в такой же ситуации, и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов. Как сказал наш чемпион Хабиб Нурмагомедов: "Не нужно быть эгоистом, нужно думать в первую очередь о себе"», — написал Витас.

В мае продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса. Он подчеркнул, что артисты платят налоги, поэтому государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации.