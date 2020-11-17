Пригожин пожаловался на отбирающих хлеб у артистов блогеров

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на блогеров, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу и становятся звездами, тем самым отбирая хлеб у профессиональных артистов. Об этом он рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Очень много блогеров, которые стали "типа певцами". Наверное, только два процента из них понимают, что такое певец или вокалист. Это человек, который обладает грамотными способностями различать тональность и понимать музыкальную гармонию», — объяснил продюсер. По его мнению, когда артистами становятся люди, не разбирающиеся в музыке и вокале, это девальвирует профессию.

По его мнению, бороться с блогерами в шоу-бизнесе должны зрители, «голосуя своим рублем». При этом он счел нормальным ситуацию, когда люди покупают билеты на концерты таких звезд, потому что им это нравится. Тем не менее Пригожин подчеркнул, что культура должна воспитывать людей, а не только развлекать.

«Артисты должны заниматься своей профессией, политики своей профессией, футболисты должны забивать голы. Тогда мы будем брать ответственность за то, что происходит. Артист — это призвание, это не бизнес», — заключил он.

В начале ноября Пригожин обвинил рэпера Моргенштерна в уродовании молодежи. По мнению продюсера, музыка должна воспитывать вкус, но сейчас так не происходит. «Каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь. Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», — указал Пригожин. Он добавил, что современные артисты плохо влияют на молодежь.

Позднее в своем стихотворении его высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он отметил, что Пригожин стал серьезным профи в «говнохайпе», а внимание к себе он привлекает ради бизнеса. Лидер «Ленинграда» назвал продюсера одним из «трех богатырей» вместе с актером Никитой Джигурдой и музыкантом Юрием Лозой.