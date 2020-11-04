Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодежи

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил рэпера Моргенштерна в уродовании молодежи. Об этом он рассказал в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Продюсер настаивает, что музыка должна воспитывать вкус, но сейчас так не происходит. «Каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь. Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом», — указал Пригожин.

Он добавил, что современные артисты плохо влияют на молодежь. «Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста», — сказал Пригожин. По словам продюсера, недавнее интервью рэпера Юрию Дудю не что иное как хайп, их общение Пригожин назвал «обменом блевотиной».

Ранее в интервью Моргенштерн рассказывал, что зарабатывает в основном на музыке и рекламе. Например, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе — от пяти миллионов рублей. Еще музыкант объяснил зачем он сжег 100 тысяч рублей и назвал это решение спонтанным.