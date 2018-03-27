Витаса посадили

Певец Виталий Грачев, более известный под псевдонимом Витас, получил семь суток административного ареста за стрельбу. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает РЕН ТВ.

Полиция изначально оштрафовала Грачева за мелкое хулиганство на 500 рублей, но прокуратура отменила это решение, чтобы добиться ужесточения наказания. По данной статье оно предусматривает до 15 суток ареста.

В ночь на 22 марта сообщалось, что Витас в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Певца забрали сотрудники полиции, которых вызвали соседи. Отмечалось, что Грачев поначалу оказал полицейским сопротивление, заперся дома и отказался открывать дверь.

Музыкант рассказал, что стрелял по воронам из стартового пистолета (производит холостые выстрелы).

Витас известен как автор песен и исполнитель фальцетом. Выпустил более десятка музыкальных альбомов.

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