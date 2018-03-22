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Витас признался в стрельбе по воронам и снова попал в полицию

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Виталий Грачев

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) раскрыл подробности инцидента со стрельбой, в результате которого угодил в отделение полиции. Его слова передает «Пятый канал».

Артист признался, что в компании людей стрелял по воронам из стартового пистолета (производит холостые выстрелы, используется на спортивных состязаниях). Он добавил, что к нему во второй раз приехали сотрудники полиции. «Говорят, надо поехать в отделение, что-то подписать сейчас», — сказал Витас.

Как отмечает телеканал, по неподтвержденным данным, Грачева снова повезли в отделение полиции.

В ночь на 22 марта сообщалось, что певец в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Соседи вызвали полицию. Витас не захотел открывать сотрудникам правоохранительных органов дверь. Ее вскрыли, а певца привели в отделение полиции, где тот отказался от освидетельствования. Музыканта отпустили, составив административный протокол.

В 2014 году полиция заподозрила Витаса в том, что он разбил окно в квартире своей знакомой в Москве. После инцидента певец улетел в Германию. Правоохранительные органы не стали заводить дело на артиста, поскольку им не удалось найти свидетелей произошедшего.

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Предыстория: Пьяный Витас устроил стрельбу и поругался с полицией
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