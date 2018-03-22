Стрельбу Витаса связали с восковой фигурой в Китае и галдежом птиц

Адвокат Витаса Сергей Жорин и продюсер певца Сергей Пудовкин прокомментировали выстрелы во дворе его дома. Их слова приводит телеканал РЕН ТВ в четверг, 22 марта.

Жорин выразил сомнение в том, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Витас занимался своими делами, но ему помешали «галдевшие птицы». «Ему это не понравилось, он решил просто их спугнуть. Один раз, насколько мне известно, выстрелил из звукового пистолета. После этого кто-то из соседей позвонил в полицию. Витас сам открыл», — подчеркнул адвокат.

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Пудовкин заявил, что никакой стрельбы вовсе не было. «Был фейерверк, был салют в честь открытия восковой фигуры [Витаса] на территории Китайской Народной Республики. Повод хороший, приятный, но, видимо, неправильно был выбран формат и, самое главное, время праздника», — рассказал продюсер.

Мужчина выразил надежду на то, что неприятная история завершится благополучно, и что «кроме радости от такого хорошего события, которое произошло в восковых музеях Китайской Народной Республики, больше ничего не останется».

В ночь на 22 марта сообщалось, что Витас (настоящее имя Виталий Грачев) в нетрезвом состоянии устроил на улице стрельбу. Певца забрали сотрудники полиции, которых вызвали соседи. Музыкант рассказал, что стрелял по воронам из стартового пистолета (производит холостые выстрелы).

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