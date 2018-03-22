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Панин нашелся в России

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Алексей Панин

Актер Алексей Панин находится в России и ничего не знает о судебном решении запретить ему выезд из страны. Об этом он рассказал газете «Комсомольская правда».

«Сегодня прошла новая новость, что якобы моя машина в розыске. Выглянул в окно — машина по-прежнему около дома стоит. Если раньше я возмущался, пытался что-то объяснять людям, то сейчас я просто развожу руками. Ездил в Челябинск на гастроли, звонит мне организатор концерта: "Леша, тут все СМИ пишут, что ты уехал из страны!"» — поведал Панин.

По его словам, журналисты постоянно пишут о нем ахинею, которую он устал опровергать. «У меня нет больше сил комментировать бред», — заявил Панин.

Артист подчеркнул, что не получал документы о том, что его лишили водительских прав и запретили выезд из России. «Я много лет живу во Владимирской области, возможно, бумаги приходили на мой старый московский адрес. В любом случае мои юристы будут подавать апелляцию», — добавил он.

21 марта сообщалось, что Панин успел уехать в Италию перед тем, как ему за долги по алиментам запретили покидать Россию. Такое решение ранее в тот же день вынес Гагаринский районный суд Москвы. Сумма долга актера по алиментам на дочь и штрафам составляет 1,281 миллиона рублей.

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Предыстория: Панин успел улететь в Италию до запрета на выезд из России
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