Панин успел улететь в Италию до запрета на выезд из России

Суд запретил актеру Алексею Панину, долги которого по алиментам превышают миллион рублей, покидать Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ. При этом артист признался радио «Говорит Москва», что успел уехать в Италию.

«Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнью. Я не в курсе ваших дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?» — спросил у позвонившего ему журналиста Панин.

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Актер также сообщил, что находится в Италии для решения личных вопросов. Он признался, что пока не знает даты своего возвращения в Россию. 7 марта Панин опубликовал в своем Instagram видео, в котором обещал навсегда уехать из страны вместе с дочерью, но на следующий день уже заметил, что передумал.

Ранее 21 марта Гагаринский районный суд Москвы запретил Панину покидать пределы России и управлять транспортными средствами. Сумма долга актера по алиментам на дочь и штрафам составляет 1,281 миллиона рублей.

40-летний Алексей Панин снялся в таких фильмах, как «Жмурки», «ДМБ» и «Даун Хаус», а также в сериале «Солдаты».

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