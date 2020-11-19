Российским звездам предрекли миллиардные потери из-за коронавирусных ограничений

Звезды российской эстрады, занятые проведением новогодних вечеринок и выступлениями на них, из-за коронавирусных ограничений недополучат около 15 миллиардов рублей. Такие потери представителям индустрии предрекли «Известия».

Музыкальные исполнители и ведущие развлекательных мероприятий по итогам года могут не получить до 80 процентов доходов по сравнению с прошлым годом — по разным оценкам, это от 5 до 80 миллионов рублей.

По данным агентства InterMedia, в среднем организации тратили на празднование Нового года до 100 миллиардов рублей. Звезды из этого бюджета получали около 15-16 миллиардов. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, бюджет новогодних мероприятий, по оценкам экспертов, сократится в три-четыре раза.

Президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди отметил, что звездам эстрады необходимо сосредоточиться на частных мероприятиях численностью до 50 гостей, проходящих до 23 часов. «Что-то где-то мы все равно жадно отхватим», — заявил Шахиди. По его словам, топ-50 артистов и ведущих «в любом случае отработают свои два-пять корпоративов в декабре».

Также считает и концертный директор Татьяна Ларина, которая работает с Владимиром Пресняковым, Натальей Подольской, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. «Да, конечно, мы потеряем от того, что нельзя выступать в заведениях, но не знаю, насколько это будет для нас существенно», — отметила она.

По мнению руководителя компании «Больше, чем агентство» Петро Шекшеева, большего всего от ограничений пострадают не топовые артисты, а танцоры и конферансье. Представители отрасли заявили, что компенсировать им предстоящие потери невозможно.

14 ноября певец Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Он пожаловался на введенные властями ограничения, связанные с театрами и музыкальными площадками.