Меладзе посоветовали пойти в дворники после призыва к бойкоту «огоньков»

Заслуженному артисту России Валерию Меладзе следует пойти в дворники, если его не устраивает положение музыкантов из-за ограничений, введенных властями на фоне распространения коронавируса. Такой совет дал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян, передает Telegram-канал «НеМалахов» в субботу, 14 ноября.

«Если Меладзе считает, что зрители страдают из-за "Новогодних огоньков", то спешу его расстроить. Очень многим они уже давно надоели. Зрители давно полностью игнорируют телик», — отметил Манукян.

Он добавил, что профессия дворника оплачивается и «полезна для общества, в отличие от тех, кто дерет глотку».

Ранее в субботу Меладзе призвал эстрадных артистов бойкотировать съемки в новогодних телевизионных программах. По его словам, это поможет привлечь внимание граждан к музыкантам и другим работникам сферы развлечений, потерявшим работу из-за ограничений властей, введенных на фоне пандемии коронавируса. С ним отчасти согласился певец Лев Лещенко, также его поддержал продюсер Иосиф Пригожин.