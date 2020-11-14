Пригожин оценил призыв Меладзе к бойкоту новогодних программ

Продюсер Иосиф Пригожин оценил слова певца Валерия Меладзе, который призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних телепрограммах. Его цитирует РИА Новости в субботу, 14 ноября.

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя», — заявил Пригожин.

При этом он отметил, что сомневается, что инициатива Меладзе найдет широкую поддержку в обществе.

Ранее Меладзе пожаловался, что из-за введенных властями ограничений на фоне пандемии коронавируса десятки тысяч представителей индустрии развлечений остались без работы. В связи с этим он призвал артистов массово отказаться от съемок в передачах, чтобы в новогоднюю ночь россияне не обнаружили на телевидении ни одного артиста. Так, считает певец, можно привлечь внимание к данной проблеме.