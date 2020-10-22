Пригожин негативно отозвался о фильме «Цой» Алексея Учителя

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин негативно отозвался о фильме «Цой» режиссера Алексея Учителя. Об этом он рассказал в эфире «Национальной службы новостей».

Пригожин заявил, что кино о музыканте Викторе Цое нужно снимать без вымыслов и по-голливудски. Алексей Учитель, по словам продюсера, поступил совершенно иначе.

«Я считаю, что имя Виктора Цоя, безусловно, должно согласовываться с его семьей, и сын имеет право на свою точку зрения», — заявил Пригожин. Продюсер заметил, что в фильме нет ничего о Викторе Цое, а некоторые факты жизни музыканта полностью изменены.

Пригожин уточнил, что «хороший фильм про Цоя нужно делать без фальсификаций и художественных вымыслов». «Я был знаком с этим человеком и знаю очень много настоящих фактов. Если такие имена увековечивать, то работы о них должны быть сделаны по-голливудски», — отметил продюсер.

В конце августа 2020 года вышел трейлер фильма «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино». Режиссер пояснил, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца». Сын Цоя Александр обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход фильма в прокат. В обращении говорилось, что картина не была согласована с наследниками музыканта, а также что в ленте «распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения».