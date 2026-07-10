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17:05, 10 июля 2026Моя страна

Нового уникального монстра старше динозавров удалось найти в России

Уникального монстра, жившего 260 миллионов лет назад, откопали на Урале
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

Новая палеонтологическая находка может сделать Оренбургскую область еще известнее — там специалистам попался неизвестный до сих пор вид пермского ящера-дромазавра. Об этом сообщается на Paleo.ru.

Ученые отнесли останки древнего монстра к Parasilvia Аlexandrae. По их данным, он мог жить еще до появления первых динозавров на Земле, то есть 260-254 миллиона лет назад.

Уникальный дромазавр описан по фрагментам черепа из верхнепермского местонахождения Подлесный на Урале, найденного два года назад. Также специалисты откопали остатки предчелюстной кости и еще один фрагмент черепа с верхнечелюстной костью и значительной частью неба. Именно по челюсти древнего ящера палеонтологи сделали вывод о том, что он обладал мощным «настригательным аппаратом» и питался волокнистой растительной пищей.

В целом, как отмечается, Parasilvia — мелкие растительноядные аномодонты из пермских отложений Южной Африки и Европы. Ученым периодически попадаются части древних скелетов в России. Тем не менее именно Аlexandrae, вероятно, является одним из самых больших представителей этого отряда.

Ранее школьники под Ульяновском пошли на драматичную гонку с природой ради спасения древнего монстра — калимбозавра. Юные палеонтологи нашли скелет доисторического монстра, жившего 145 миллионов лет назад, и сейчас спешат извлечь все его части из глины, пока их не смыло водой.

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