Ради спасения древнего монстра жители России пошли на драматичную гонку

Палеонтологи под Ульяновском пошли на драматичную гонку с природой из-за калимбозавра

Россияне пошли на драматичную гонку с природой ради спасения древнего монстра — калимбозавра. Об инициативе школьников из палеонтологического сообщества под Ульяновском пишет «Родина».

В прошлом полевом сезоне в Городищенском разрезе вблизи села Ундоры активисты нашли скелет доисторического монстра, жившего 145 миллионов лет назад. Теперь юным палеонтологам приходится использовать 14-метровую лестницу, чтобы залезать в огромный раскоп. Также подростки надевают профессиональную экипировку с альпинистским снаряжением. Школьники пошли на этот шаг, чтобы достать останки калимбозавра, пока их еще реально спасти.

Уже, например, из плотной глины извлекли переднюю часть скелета редчайшего морского ящера из семейства калимбозаврид. Кости, относящиеся к туловищу и шее монстра, включили в музейную экспозицию в селе Ундоры.

Тем временем исследователи продолжают раскопки, доставая все новые части плезиозавра. «Экспедиция работает на пределе возможностей, ведь главный враг — время. Волга в этих местах настолько широкая, что похожа на настоящее море», — сказано в сообщении. Волны местного водохранилища размывают оползневой склон, что помогает палеонтологам быстрее находить кости ящера, но в тот же момент и сильно мешает. По этой причине, как утверждается, уникальный ящер, если его сейчас не извлечь из глины, «навсегда исчезнет на дна».

Ранее недалеко от Астрахани на берегах Волги нашли множество останков древнейших зверей, в том числе некогда огромного пещерного льва. Также скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад, попался палеонтологам-любителям в Ульяновской области.