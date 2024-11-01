Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:40, 1 ноября 2024Моя страна

Уникального морского ящера нашли на берегах Волги

Плиозавра неожиданно нашли на берегах Волги в Ульяновской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «Ундоровский палеонтологический музей» во «ВКонтакте»

Уникальный скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад, нашли на территории парка «Ундория» в Ульяновской области. Об этом палеонтологи сообщили во «ВКонтакте».

В начале октября на берегах Волги палеонтологи заметили огромную готеривскую септарию с костями морской рептилии. На ее поверхности рассмотрели фаланги пальцев хищного плиозавра. Затем еще в одной септарии, находившейся вблизи, нашли челюсти — их извлекли и на катере доставили ундоровским ученым.

На данный момент, как отмечается, детально рассмотреть останки морского ящера невозможно. Но специалисты будут и дальше постепенно исследовать септарию.

Плиозавры с их короткой шеей являются разновидностью плезиозавров — ящеров с ластами и бочкообразным телом. В настоящее время их останки находят на территории древних морей.

В начале осени аммонит гигантских размеров неожиданно нашли палеонтологи под Самарой. Помимо этого, необычную находку возрастом более 200 миллионов лет сделали в Приморье — там ученым удалось отыскать вымершего головоногого моллюска с красивой раковиной.

Археологи недалеко от Воронежа также откопали необычный «мешочек мага» и кости мамонта. Летом же палеонтологи поехали исследовать Иркутскую область. В итоге там они нашли окаменелости древних рыб и тараканов, живших 180 миллионов лет назад на юге Сибири.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Российские войска ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

      В российском регионе учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка и попался

      Звезда «Людей Икс» подстригла мужу брови и рассмешила фанатов

      Еще одна страна решила принять закон об иноагентах

      Стало известно о готовности значительной части украинцев к переговорам

      Выпуск самой спорной функции Windows 11 снова отложили

      Россияне съели рекордные объемы одного лакомства

      Врач назвала неочевидные причины вросших ногтей на ногах

      В Госдуме сравнили планы Зеленского в Курской области с произведением британского писателя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше