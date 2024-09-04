Аммонит гигантских размеров неожиданно нашли близи российской дороги

Аммонит гигантских размеров неожиданно нашли палеонтологи под Самарой

Уникальный аммонит, едва ли не самый большой из найденных в Самарской области, нашли российские палеонтологи вблизи дороги. Об этом сообщается на сайте СамГТУ.

В политехе сообщили, что диаметр аммонита составляет более 80 сантиметров, а вес — свыше 200 килограммов. Ученые признали, что эта окаменелость оказалась гигантских размеров.

По словам старшего преподаватель кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства» СамГТУ Алены Моровой, аммонит нашли рядом с дорогой абсолютно неожиданно: он был слабо виден в породе и практически сливался с ней. В самой раковине головоногого моллюска оказался мел с полезными ископаемыми.

Ученые считают, что возраст аммонита может варьироваться от 93,9 до 89,8 миллионов лет. В дальнейшем микропалеонтологи, исследовав одноклеточные организмы из раковины, будут готовы назвать ее точное появление.

Аммониты — это головоногие моллюски, вымершие несколько десятков миллионов лет назад. Были названы в честь древнеегипетского божества Амона, иногда изображавшегося с рогами барана.

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