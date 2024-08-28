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15:30, 28 августа 2024Моя страна

«Мешочек мага» и кости мамонта нашли недалеко от российского города

Российским археологам попался набор мага и кости мамонта под Воронежем

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Уникальный набор мага и кости мамонта нашли на стоянке Костенки 17 под Воронежем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Археология с ИИМК РАН».

Археологи сделали важные находки в нижнем культурном слое, который сложился еще 41-42 тысячи лет назад. На стоянке оказалась заготовка сланцевой подвески с незаконченным отверстием, а также два отдельных резца от человеческой челюсти — все это лежало в красной охре с большим количеством девонских окаменелостей (брахиоподов, чашечек кораллов и морских лилий).

Помимо этого, вблизи нашли ростр белемнита мелового времени, две сланцевых галечки и клык пещерного льва. «Вероятно, все эти предметы находились в чем-то похожем на мешочек, содержимое которого, быть может, использовалось в магических целях», — пояснили специалисты.

В более позднем слое стоянки была найдена «лопаточка» из кости мамонта необычной формы. Благодаря хорошей сохранности появилась возможность детально восстановить технологию изготовления данной вещи. В этом же горизонте археологи раскопали тщательно изготовленную пластину бивня с залощенными краями.

Костенковскую стоянку открыли в конце XIX века — 1879-м. Археологи смогли найти в окрестностях российского села около 60 мест обитания древнего человека и могилы, одна из которых входит в число древнейших захоронений Homo sapiens в Европе. В 1923-м на территории памятника также нашли статуэтку женщины с большим животом. На сегодня известно 10 таких скульптур из известняка или бивня мамонта, сделанных 23-21 тысячи лет назад — их называют «костенковскими венерами».

Ранее археологи нашли в Пскове необычный набор для старинной игры в бабки. В июле в историческом центре Великого Новгорода также был поднят из земли загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог».

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