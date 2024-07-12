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15:20, 12 июля 2024Моя страна

Археологи нашли «ненькин батог» из моржовой кости и разорванное тысячелетнее послание

Археологи нашли экзотический для Новгорода «ненькин батог» из моржовой кости

Фото: Keni / Shutterstock / Fotodom

Археологи в историческом центре Великого Новгорода нашли загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог». Об этом сообщает «Интерфакс».

Находка была сделана в Троицком раскопе недалеко от Кремля и считается очень экзотической для данной местности. Археологи утверждают, что это восьмисантиметровый «стержень», увенчанный головой хищной птицы с большим клювом. В голове проделаны два небольших отверстия, а также сделана надпись — «ненькин батог».

Ученые предполагают, что этот костяной «стержень» втыкался в еще большую деревянную трость, а через отверстия проходил кожаный ремешок. Археологи также сочли, что «ненькин батог» женщины могли использовать для воспитания непоседливых детей. В России аналогов такой находке пока не существует.

В то же время в Великом Новгороде археологи нашли берестяную грамоту, которая была разорвана на 38 фрагментов еще в XII веке. Надписи, которые удалось ученым сложить воедино, «носят сугубо деловой характер», — это список из 25 имен.

В целом археологи указали, что с начала полевого сезона нашли уже 25 берестяных грамот XII-XIII веков в Троицком раскопе. «Мы как раз проходим самый "грамотный" культурный слой XII века, это время эксперты называют "золотым веком новгородской письменности"», — заявили специалисты.

Ранее археологи во время раскопок вблизи церкви Николы со Усохи в центре Пскова нашли старинные тисненые накладки, которые использовались в качестве украшения для женских головных уборов. Также стало известно, что вблизи этой церкви специалисты нашли клад XVI века — в нем были 17 серебряных монет. Клад достали из основания древней сгоревшей постройки.

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      Варвара Кошечкина
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