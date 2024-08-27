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16:15, 27 августа 2024Моя страна

Уникальный набор для игры в «бабки» нашли российские археологи

Необычный набор для игры в «бабки» найден на раскопе в Пскове

Археологи нашли в Пскове необычный набор для старинной игры в «бабки». Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

На фото специалисты показали несколько «пешек» необычной формы. Археологи объяснили, что по своему принципу игра похожа на городки, только в ней использовали кости животных: коров, овец и баранов.

«Кости выставлялись в линию, задача была выбить все "бабки" наименьшим количеством бросков. В качестве бит использовались металлические плитки или те же кости», — заявили специалисты. В заключение они добавили, что раньше эта игра считалась азартной: за одну «бабку» проигравший отдавал по копейке.

В июле в историческом центре Великого Новгорода также был найден загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог». Предполагается, что женщины могли его использовать для воспитания непоседливых детей.

В июне археологи во время раскопок вблизи церкви Николы со Усохи в центре Пскова нашли старинные тисненые накладки — их использовали в качестве украшения для женских головных уборов. В апреле же в городе Печоры специалисты откопали перстни из драгоценных металлов — уникальные украшения оказались датированы XVII-XIX веками.

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