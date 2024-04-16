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16:30, 16 апреля 2024Моя страна

Археологи нашли в российском городе перстни XVII-XIX веков

Археологи во время раскопок в Печорах нашли перстни XVII-XIX веков

Фото: krugloff / Shutterstock / Fotodom

Археологи во время раскопок в российском городе Печоры под Псковом нашли перстни из драгоценных металлов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Археологи, как утверждается, работали на улице Псковской и Соборной площади в 2022-2023 годах. Тогда же и были найдены семь драгоценностей. Уникальные перстни датированы XVII-XIX веками.

Помимо этого, на Псковской специалисты сделали необычную находку — сердцевидную застежку невесты. Такое украшение с сердцем, увенчанным короной, символизировало любовь и верность. В день помолвки женихи отдавали такие застежки возлюбленным.

Ранее крымские археологи нашли редкий медальон в могиле, которая была разграблена в 1990-х годах «черными копателями». Вблизи поселка Яковенково ученые раскопали набор украшений. Он состоял из золотого ожерелья, серьги в виде льва и подвески с изображением горгоны.

Незадолго до этого также стало известно, что археологи во время раскопок заброшенного кладбища XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области неожиданно нашли древнемадьярское захоронение IX века. В нем были останки молодой женщины и двоих маленьких детей. Место идентифицировали как «захоронение предков современных венгров». Также ученые нашли характерные для мадьяр украшения — бронзовые серьги и сапожки с нашивками.

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      Варвара Кошечкина
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