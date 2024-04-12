Недалеко от Волги археологи нашли останки молодой венгерской женщины

Археологи нашли в Самарской области останки молодой венгерской женщины

Археологи во время раскопок заброшенного кладбища XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области неожиданно нашли древнемадьярское захоронение IX века. В нем были останки молодой женщины и двоих маленьких детей, говорится на портале «Родина».

Начальник археологической экспедиции Сергей Зюбов уточнил, что каждый народ имеет уникальные традиции погребения. В связи с этим ученые с большой уверенностью интенсифицировали это место как «захоронение предков современных венгров».

Археолог рассказал, что к особенностям погребения можно отнести положение женщины головой на запад, а также кости животных, помещенные в качестве сопроводительной пищи для перехода в иной мир. Помимо этого, ученые нашли характерные для мадьяр украшения — бронзовые серьги. У женщины также были сапожки с бронзовыми нашивками.

Мадьярские племена шли по территории современной России с лошадьми и овцами. Примечательно, что на протяжении нескольких тысяч лет люди использовали правобережье реки Большой Кинель для проживания, а для захоронений они выбрали одно и то же место. После сделанного открытия специалисты также предположили, что, возможно, по землям Самарской области когда-то проходил с ордой Леведий. Он довел венгров до Днепра, и, не имея детей, передал правление Альмошу — отцу основателя династии венгерских королей Арпада.

Ранее в Тимашевском районе Краснодарского края археологи нашли два сарматских погребения II-I века до нашей эры. В одном из них были останки воина с редким клинком древнеримской эпохи.