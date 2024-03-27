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14:55, 27 марта 2024Моя страна

В России нашли клинок эпохи Древнего Рима

В Тимашевском районе Краснодарского края нашли редкий клинок древнеримской эпохи

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В Тимашевском районе Краснодарского края археологи нашли два сарматских погребения II-I века до нашей эры. В одном из них были останки воина с редким клинком древнеримской эпохи, пишет N+1 со ссылкой на статью в «Кратких сообщениях» РАН.

Утверждается, что рядом с останками воина старше 50 лет были найдены красноглиняная керамика и железный меч с остатками ножен, который представляет собой редкий артефакт для данной местности. Меч длиной около 75 сантиметров схож с древнеримскими клинками. Археологи идентифицировали его как Gladius Hispaniensis.

Исследователи сделали несколько предположений касательно происхождении данного меча. По их мнению, он мог попасть на юг современной России во время Митридатовых войн — когда Рим боролся с Понтийским царством (примерно II-I век до нашей эры). Помимо этого, возможно, меч использовался наемником или стал военным трофеем. По еще одной версии, высказанной специалистами, этот клинок мог быть изготовлен по римскому образцу по желанию царя Митридата.

Ученые пояснили, что ранее римские клинки еще не находили в России. Тем самым для археологов и историков открываются новые горизонты исследований того периода на юге страны.

Ранее стало известно, что насыпи, найденные в районе Симферополя еще в 2021-м, принадлежали хазарской аристократии. Такие данные установили ученые-археологи из РАН. Также они заявили, что это первое реальное доказательство того, что здесь находился Хазарский каганат.

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      Варвара Кошечкина
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