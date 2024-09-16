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20:36, 16 сентября 2024Моя страна

Находку возрастом более 200 миллионов лет нашли в российском регионе

На острове Русский в Приморье нашли аммонит возрастом более 200 миллионов лет

Фото: Приморский океанариум

Уникальную находку возрастом более 200 миллионов лет сделали в Приморском крае. Об этом сообщает местный новостной Telegram-канал «Новости Приморья 25 | Владивосток и Приморье».

На острове Русский на территории Приморского океанариума обнаружили образец аммонита — вымершего головоногого моллюска. Подкласс этих животных обладал красивыми наружными раковинами, разделенными на много камер. Благодаря необычной форме раковин аммониты получили известность в мифологии.

Предполагается, что найденному образцу около 242 миллионов лет, это соответствует анизийскому ярусу, среднему триасовому периоду мезозойской эры. Специалисты океанариума связались с учеными для последующего изучения окаменелости.

Ранее в Приморье выловили удивительную тропическую рыбу. Отмечалось, что жители российского региона поймали экзотическую тропическую гостью в Японском море. При рассмотрении россияне поняли, что им посчастливилось выловить летучую рыбу с необычно большими грудными плавниками и темным окрасом.

До этого российские ученые обнаружили в Приморском крае необычное «инопланетное» хищное существо ярко-желтого цвета и сняли его на видео. Новый вид животных нашли специалисты в лесу в районе мыса Балка на острове Русский в Японском море, который расположен в километре от Владивостока.

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      Варвара Кошечкина
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