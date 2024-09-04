Удивительную тропическую рыбу выловили в России

Тропическая летучая рыба заплыла в акваторию Владивостока

Удивительную тропическую рыбу выловили в российском регионе. Об этом сообщает «Восток медиа».

Жители Приморского края поймали экзотическую тропическую гостью в Японском море. При рассмотрении россияне поняли, что им посчастливилось выловить летучую рыбу с необычно большими грудными плавниками и темным окрасом.

Издание отмечает, что это не единственная летучая рыба, заплывшая в регион, однако она первая оказалась в акватории Владивостока. Их появление связывают с потеплением вод.

Ранее российские ученые нашли в озере Абрау в Краснодарском крае вид рыбы, который считался исчезнувшим. Для подтверждения результатов исследования специалистам пришлось обратиться к данным 1938 года.

До этого сообщалось, что на одном из озер под Новосибирском местный житель поймал щуку с необычным сюрпризом — золотым кольцом. Незадолго до этого в Башкирии местный житель выловил 20-летнюю щуку-гиганта. Россиянин долго боролся с хищной рыбой, пока она уже совсем не устала и не сдалась.