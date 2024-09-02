Щуку с золотым сюрпризом неожиданно выловили в российском регионе

Рыбак неожиданно выловил щуку с золотым кольцом под Новосибирском

На одном из озер под Новосибирском местный житель поймал щуку с необычным сюрпризом — золотым кольцом. Неожиданной новостью он поделился с местной газетой.

Россиянин поймал щуку весом два килограмма. Уже дома местный житель начал разделывать трофей и нашел в нем какой-то странный предмет. Он извлек его из рыбы и внимательно осмотрел — оказалось, что это небольшое женское кольцо из золота.

Изделие из драгоценного металла было сломано, но на нем осталось печать 583-й пробы. Местный житель предположил, что кольцо пролежало на дне озера много лет, прежде чем его проглотила хищная рыба.

В заключение россиянин отметил, что рыбачит с самого детства, однако подобное с ним случилось впервые. Он добавил, что кольцо останется с ним в качестве талисмана.

Недавно также стало известно, что российский блогер Роман Генералов поймал щуку-гиганта в Кемеровской области. Он пояснил, что давно хотел побить свой рекорд 2020 года и наконец смог. Рыбак сделал лишь одну подсечку, а далее «началась настоящая битва».

Незадолго до этого в Башкирии местный житель выловил 20-летнюю щуку. Россиянин долго боролся с хищной рыбой, пока она уже совсем не устала и не сдалась.