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17:00, 2 сентября 2024Моя страна

Щуку с золотым сюрпризом неожиданно выловили в российском регионе

Рыбак неожиданно выловил щуку с золотым кольцом под Новосибирском

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На одном из озер под Новосибирском местный житель поймал щуку с необычным сюрпризом — золотым кольцом. Неожиданной новостью он поделился с местной газетой.

Россиянин поймал щуку весом два килограмма. Уже дома местный житель начал разделывать трофей и нашел в нем какой-то странный предмет. Он извлек его из рыбы и внимательно осмотрел — оказалось, что это небольшое женское кольцо из золота.

Изделие из драгоценного металла было сломано, но на нем осталось печать 583-й пробы. Местный житель предположил, что кольцо пролежало на дне озера много лет, прежде чем его проглотила хищная рыба.

В заключение россиянин отметил, что рыбачит с самого детства, однако подобное с ним случилось впервые. Он добавил, что кольцо останется с ним в качестве талисмана.

Недавно также стало известно, что российский блогер Роман Генералов поймал щуку-гиганта в Кемеровской области. Он пояснил, что давно хотел побить свой рекорд 2020 года и наконец смог. Рыбак сделал лишь одну подсечку, а далее «началась настоящая битва».

Незадолго до этого в Башкирии местный житель выловил 20-летнюю щуку. Россиянин долго боролся с хищной рыбой, пока она уже совсем не устала и не сдалась.

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      Варвара Кошечкина
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