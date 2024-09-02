Российский блогер долго мечтал о трофее и поймал щуку-гиганта

Российский блогер Роман Генералов поймал щуку-гиганта на Томи

Увлеченный рыбалкой российский блогер Роман Генералов смог поймать щуку-гиганта в Кемеровской области. Он также поделился фотографиями удачного улова в соцсети «ВКонтакте».

Россиянин посвятил несколько дней Новокузнецку, а под конец поездки пошел на рыбалку на реку Томь. Он остался в городской черте, забросил удочку и начал мечтать о трофее. Блогер пояснил, что давно хотел побить свой рекорд 2020 года — тогда он поймал одну рыбу весом 3220 граммов.

Рыбак уточнил, что сначала уперся во что-то непонятное. Затем он сделал лишь одну подсечку, а далее «началась настоящая битва». По словам российского блогера, щуку он достал из реки достаточно быстро. «Все прошло успешно, уже в подсаке приманка выпала из пасти, двойник был сломан», — отметил он.

Утверждается, что рыба осталась цела — щуку выловили исключительно для снимка, после чего ее снова отправили в воды Томи. «Рыбалка запомнится мне точно надолго. И все-таки не каждый день такое происходит!» — рассказал блогер.

Ранее в Башкирии, на озере Атавды, местный житель также выловил 20-летнюю щуку-гиганта. Россиянин, как утверждалось, долго боролся с хищной рыбой, пока она «не устала и не сдалась».

Помимо этого, недалеко от Калязина под Тверью в реке Волге был пойман гигантский сом. Рыба весила 32 килограмма, а ее длина составила около 170 сантиметров.