В российском регионе поймали 20-летнюю щуку-гиганта

На озере Атавды в Башкирии выловили 20-летнюю щуку-гиганта

В Башкирии, на озере Атавды, местный житель выловил 20-летнюю щуку-гиганта. Об удачном улове сообщает газета «Абзелил».

Россиянин, как утверждается, долго боролся с хищной рыбой, пока она «не устала и не сдалась». «Ей, скорее всего, 20 лет, не меньше», — рассказал он и добавил, что длина громадной рыбы составила 1,05 метра, а вес — более 8,5 килограмма.

На фото видно мужчину, который держит щуку за жабры на фоне дома. Гигант оказался в половину роста рыбака.

Ранее недалеко от Калязина под Тверью в реке Волге был пойман еще один гигант — им оказался сом. Рыба весила 32 килограмма, а ее длина составила около 170 сантиметров.

Незадолго до этого большого сома размером с человека поймал житель Самары. Он назвал малышом эту рыбу, хотя ее длина составила 187 сантиметров, а вес — под 50 килограммов.

Тем временем необычное поведение рыб заметили в Лебедином озере в Астрахани. На видео показали, как они подплывают к поверхности воды, широко открывают рот и причмокивают. Ихтиологи объяснили такие действия недостатком кислорода, когда активно цветет растительность в воде.