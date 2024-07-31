Россиянин поймал рыбу размером с человека

Россиянин поймал в Волге сома размером с человека

Житель Самары Александр Фурсов поймал в Волге огромного сома размером с человека. Об этом сообщает «Российская газета».

Рыбак назвал улов 187 сантиметров в длину и весом под 50 килограммов малышом. По его словам, он ловил рыбу и покрупнее.

«Чтобы добыть такого, хожу вечерами по дворам, где бабушки газоны обихаживают. Светишь фонариком и хватаешь быстро, пока не исчез», — поделился он.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека на одну приманку — лягушку. Большого сома весом 75 килограммов также запечатлели на видео. На записи видно, как молодые люди вдвоем вытаскивают огромную рыбу из резиновой лодки. Утверждается, что они ходили рыбачить на Ахтубу.