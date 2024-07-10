Россиянин выловил на лягушку огромного сома ростом с человека

В Астраханской области рыбак выловил на лягушку огромного сома ростом с человека

В Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека на одну приманку — лягушку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Астраханская рыбалка и охота».

Большого сома весом 75 килограммов также запечатлели на видео. На записи видно, как молодые люди вдвоем вытаскивают огромную рыбу из резиновой лодки. Утверждается, что они рыбачили на Ахтубе.

Ранее в июле блогер-рыболов Андрей Сидоров поймал в Волге сома с человеческий рост. Россиянин рассказал, что рыба была поймана под Саратовом. По его словам, вес сома составил 50 килограммов, а длина — 170 сантиметров. «Эмоции переполняли! Таких размеров рыб раньше никогда не ловил», — заявил он.

В мае в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Россиянин сделал несколько фотографий с редким видом семейства осетровых. Он также отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.

Незадолго до этого пермский рыбак похвастался неожиданным и удачным уловом — 36-килограммовым сомом. Россиянин выложил видео с огромной рыбой. На записи было видно, как он держит сома, стоя в резиновой лодке посреди водоема.