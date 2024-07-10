Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:40, 10 июля 2024Моя страна

Россиянин выловил на лягушку огромного сома ростом с человека

В Астраханской области рыбак выловил на лягушку огромного сома ростом с человека

В Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека на одну приманку — лягушку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Астраханская рыбалка и охота».

Большого сома весом 75 килограммов также запечатлели на видео. На записи видно, как молодые люди вдвоем вытаскивают огромную рыбу из резиновой лодки. Утверждается, что они рыбачили на Ахтубе.

Ранее в июле блогер-рыболов Андрей Сидоров поймал в Волге сома с человеческий рост. Россиянин рассказал, что рыба была поймана под Саратовом. По его словам, вес сома составил 50 килограммов, а длина — 170 сантиметров. «Эмоции переполняли! Таких размеров рыб раньше никогда не ловил», — заявил он.

В мае в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Россиянин сделал несколько фотографий с редким видом семейства осетровых. Он также отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.

Незадолго до этого пермский рыбак похвастался неожиданным и удачным уловом — 36-килограммовым сомом. Россиянин выложил видео с огромной рыбой. На записи было видно, как он держит сома, стоя в резиновой лодке посреди водоема.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше