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18:40, 26 апреля 2024Моя страна

Россиянин неожиданно поймал огромную рыбу и снял ее на видео

На видео попал 36-килограммовый сом, которого поймали в Пермском крае

Пермский рыбак похвастался неожиданным и удачным уловом — 36-килограммовым сомом. Об этом сказано в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Денис Алексеевич также выложил видео с огромной рыбой. На записи видно, как он держит сома, стоя в резиновой лодке посреди водоема. О том, где это было, не сообщается.

Россиянин рассказал, что было много поклевок. В целом он хорошо наловил рыбы за эту вылазку, так еще и вытащил огромного сома, который залег на глубину около 4,5 метра. Такая рыбалка надолго запомнится, заключил россиянин.

Ранее в Астраханской области российские рыбаки поймали редкую рыбу — золотую воблу. Такой улов удается поймать в российском регионе раз в несколько лет.

Нехадолго до этого также стало известно, что в Казанском районе Тюменской области заметили редкую рыбу — вьюна. Местный житель удивился, как смог выловить его без удочки. По мнению россиян, эту рыбу могло принести паводком из Казахстана.

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      Варвара Кошечкина
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