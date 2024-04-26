Россиянин неожиданно поймал огромную рыбу и снял ее на видео

На видео попал 36-килограммовый сом, которого поймали в Пермском крае

Пермский рыбак похвастался неожиданным и удачным уловом — 36-килограммовым сомом. Об этом сказано в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Денис Алексеевич также выложил видео с огромной рыбой. На записи видно, как он держит сома, стоя в резиновой лодке посреди водоема. О том, где это было, не сообщается.

Россиянин рассказал, что было много поклевок. В целом он хорошо наловил рыбы за эту вылазку, так еще и вытащил огромного сома, который залег на глубину около 4,5 метра. Такая рыбалка надолго запомнится, заключил россиянин.

Ранее в Астраханской области российские рыбаки поймали редкую рыбу — золотую воблу. Такой улов удается поймать в российском регионе раз в несколько лет.

Нехадолго до этого также стало известно, что в Казанском районе Тюменской области заметили редкую рыбу — вьюна. Местный житель удивился, как смог выловить его без удочки. По мнению россиян, эту рыбу могло принести паводком из Казахстана.