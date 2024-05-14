На удочку российского рыбака попался краснокнижный осетр

В Нижегородской области рыбак поймал на удочку краснокнижного осетра

В Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Об этом россиянин рассказал в паблике в соцсети «ВКонтакте».

Россиянин сделал несколько фотографий с редким видом семейства осетровых — эту рыбу он назвал «красавцем». Рыбак отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.

Шип является очень редкой рыбой семейства осетровых. Он занесен в Красную книгу России и считается исчезающим видом. Бывает, что длина его тела составляет около 220 сантиметров, а вес — 80 килограммов. Шип населяет бассейны Аральского, Каспийского и Черного морей, а для икрометания входит в реки.

Ранее пермский рыбак похвастался неожиданным и удачным уловом — 36-килограммовым сомом. Россиянин выложил видео с огромной рыбой. На записи было видно, как он держит сома, стоя в резиновой лодке посреди водоема.

Незадолго до этого в Астраханской области российские рыбаки также поймали редкую рыбу — золотую воблу. Ее, как утверждалось, удается поймать там лишь раз в несколько лет.