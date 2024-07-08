Россиянин поймал в Волге сома с человеческий рост

Россиянин поймал в Волге под Саратовом сома длиной 170 сантиметров

Блогер-рыболов Андрей Сидоров поймал в Волге сома с человеческий рост. Его комментарий публикует «Российская газета».

Россиянин рассказал, что рыба была поймана в минувшие выходные под Саратовом. По его словам, вес сома составил 50 килограммов, а длина — 170 сантиметров.

«Гигант клюнул через десять минут после начала рыбалки. Эмоции переполняли! Таких размеров рыб раньше никогда не ловил», — поделился Сидоров своими впечатлениями от рыбалки с журналистами.

Уточняется, что рыболов сделал несколько памятных фотографий, а затем отпустил сома.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае выловили ядовитую южную рыбу фугу, редкую для местных вод.

