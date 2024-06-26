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16:59, 26 июня 2024Моя страна

Смертельно опасную экзотическую рыбу выловили в России

В Приморье выловили редкую для российских вод ядовитую рыбу фугу

Фото: Andrey Nekrasov / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Приморском крае выловили ядовитую южную рыбу фугу, редкую для местных вод. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Приморья | IR Владивосток».

Поймать опасный экзотический экземпляр удалось рыбакам-любителям в Уссурийском заливе в среду, 26 июня. По словам одного из участников ловли Алексея, они вышли на камбалу, являющуюся донной рыбой, и очень удивились, когда на глубине клюнула фугу, поскольку это пелагический вид.

«В целом у нас здесь водится четыре вида фугу. Самые редкие, южные, к нам не заходят. Мы с ней сфотографировались, сняли с крючка и сразу выпустили», — рассказал он.

Появление редкой для приморских вод рыбы фугу и проникновение тропических видов рыб связывают с высокими темпами потепления Японского моря.

Между тем ученые Йенского университета в Германии назвали опасность, грозящую из-за потепления морей. Так, исчезновение видов становится более вероятным из-за изменения поведения рыб в более теплых водах.

Ранее недалеко от Дальнегорска в Приморском крае местный житель выловил из Японского моря редчайшую рыбу — сахалинского осетра.

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      Варвара Кошечкина
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