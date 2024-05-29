Россиянин выловил из Японского моря редчайшую рыбу и показал ее на видео

Россиянин недалеко от Дальнегорска поймал редчайшего сахалинского осетра

Недалеко от Дальнегорска в Приморском крае местный житель выловил из Японского моря редчайшую рыбу — сахалинского осетра. Видео с необычным и удачным уловом появилось в Telegram-канале «Владивосток | Новости».

На записи видно резиновую лодку, на бортах которой лежит рыба. Россиянин переворачивает ее, говоря про место, где был на рыбалке.

Сахалинский осетр считается очень редким видом семейства осетровых. Он занесен в Красную книгу России и уже находится под угрозой исчезновения. Рыба достигает максимальной длины два метра, а ее вес может составлять до 60 килограммов. В настоящее время сахалинский осетр обитает в водах Японского и Охотского морей. В прошлом он нерестился в реках Хабаровского края, Сахалина, Приморья, Японии и Китая, однако из-за «безжалостного промысла» рыба уже в конце XX века оказалась почти полностью уничтожена.

Ранее в мае в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Россиянин сделал несколько фотографий с редким видом семейства осетровых. Рыбак также отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.

Незадолго до этого пермский рыбак похвастался неожиданным и удачным уловом — 36-килограммовым сомом. Россиянин выложил видео с огромной рыбой. На записи было видно, как он держит сома, стоя в резиновой лодке посреди водоема.