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11:06, 29 февраля 2024Наука и техника

Ученые предсказали вымирание из-за потепления морей

Nature Climate Change: предсказано вымирание рыб из-за потепления морей

Фото: Sneha Chandrashekar / Unsplash

Ученые Йенского университета в Германии выяснили, что глобальное исчезновение видов становится более вероятным из-за изменения поведения рыб в более теплых водах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Специалисты показали, что рыбы в Балтийском море реагируют на повышение температуры, отдавая предпочтение добыче, которая, как правило, более многочисленна и меньше по размеру. Мелкая добыча, присутствующая при любой температуре, включала хрупкие звезды, мелких ракообразных, червей и моллюсков.

Это означает, что рыба упускает возможность удовлетворить свои долгосрочные энергетические потребности, потребляя более крупную добычу, которая обеспечивает больше калорий. Моделирование пищевой сети предсказывает, что это несоответствие между энергетическими потребностями рыб и фактическим потреблением пищи может привести к вымиранию.

Авторы предполагают, что в целом такое гибкое поведение, направленное на поиск пищи, может сделать не только рыб, но и другие виды животных более уязвимыми для изменения климата. В будущем исследователи надеются изучить действие этого поведенческого механизма в естественной среде, чтобы выяснить, проявляют ли различные организмы схожие изменения в стратегии поиска пищи.

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      Александр Еникеев
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