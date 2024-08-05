Необычное поведение рыб заметили в российском регионе

В Астрахани сняли на видео причмокивающих рыб

Жители Астрахани заметили необычное поведение рыб в Лебедином озере. На публикации в соцсетях обратило внимание издание «Арбуз Today».

На кадрах заметно, как рыбы подплывают к поверхности воды, широко открывают рот и причмокивают.

Специалисты-ихтиологи объясняют такие действия недостатком кислорода, это ощущается особенно сильно в жару, когда цветет растительность в воде.

В 2015 году в Лебединое озеро выпустили большое количество молоди частиковых, чтобы она помогла в дальнейшем очищать берега. На озере также живут лебеди, утки и красноухие черепахи.

Ранее сообщалось, что житель Самары Александр Фурсов поймал в Волге огромного сома размером с человека. Рыбак назвал улов 187 сантиметров в длину и весом под 50 килограммов малышом. По его словам, он ловил рыбу и покрупнее.