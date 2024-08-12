32-килограммового сома-гиганта поймали в российском регионе

32-килограммового сома-гиганта поймали недалеко от Калязина под Тверью

Недалеко от Калязина под Тверью в реке Волге был пойман сом-гигант. Об удачном улове местного рыбака сказано в сообществе во «ВКонтакте».

Указано, что сом весил 32 килограмма, а его длина составила около 170 сантиметров. Также отмечается, что местному рыбаку пришлось постараться, чтобы вытащить сома из воды. «Он меня таскал», — рассказал рыбак на публикуемом в сети видео.

Ранее еще одного большого сома размером с человека поймал житель Самары. Он назвал малышом эту рыбу, хотя ее длина составила 187 сантиметров, а вес — под 50 килограммов.

Незадолго до этого в Астраханской области местный житель выловил огромного сома ростом с человека лишь на одну приманку — лягушку. Улов весом 75 килограммов также запечатлели на видео.

В мае в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Россиянин сделал несколько фотографий с редким видом семейства осетровых.