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16:19, 3 сентября 2024Моя страна

Ученые нашли в озере России вымерший вид рыбы

В озере Абрау в Краснодарском крае обнаружили исчезнувшую рыбу сардельку

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Российские ученые нашли в озере Абрау в Краснодарском крае вид рыбы, который считался исчезнувшим. Об этом сообщает местный новостной портал 93.RU.

Специалисты во время экспедиции поймали в водоеме несколько рыб. Исследования ДНК подтвердили их принадлежность к виду Clupeonella abrau, который считали вымершим из-за изменений экосистемы озера, а также заселением других видов рыб вроде судака.

Обнаруженный вид рыб не встречался ученым с 2008 года. Для подтверждения результатов исследования специалистам пришлось обратиться к данным 1938 года. Они сопоставили митохондриальный геном современных образцов с музейным. Согласно результатам, различия между. ними составили 0,15 процента. Девять образцов абрауской сардельки, известной также как абрауская тюлька, группа ученых из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова и Института биологии внутренних вод имени Папанина нашла в 2019 году.

Ранее российские ученые выловили в Астраханской области новый вид рыбы. Они поймали несколько особей тюльки. Последующие исследования выявили, что выловленная рыба является азово-черноморской тюлькой, известной как рыба-сарделька.

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      Варвара Кошечкина
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