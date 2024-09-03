Ученые нашли в озере России вымерший вид рыбы

В озере Абрау в Краснодарском крае обнаружили исчезнувшую рыбу сардельку

Российские ученые нашли в озере Абрау в Краснодарском крае вид рыбы, который считался исчезнувшим. Об этом сообщает местный новостной портал 93.RU.

Специалисты во время экспедиции поймали в водоеме несколько рыб. Исследования ДНК подтвердили их принадлежность к виду Clupeonella abrau, который считали вымершим из-за изменений экосистемы озера, а также заселением других видов рыб вроде судака.

Обнаруженный вид рыб не встречался ученым с 2008 года. Для подтверждения результатов исследования специалистам пришлось обратиться к данным 1938 года. Они сопоставили митохондриальный геном современных образцов с музейным. Согласно результатам, различия между. ними составили 0,15 процента. Девять образцов абрауской сардельки, известной также как абрауская тюлька, группа ученых из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова и Института биологии внутренних вод имени Папанина нашла в 2019 году.

Ранее российские ученые выловили в Астраханской области новый вид рыбы. Они поймали несколько особей тюльки. Последующие исследования выявили, что выловленная рыба является азово-черноморской тюлькой, известной как рыба-сарделька.