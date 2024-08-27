Рыбу-сардельку выловили российские ученые

В Астраханском заповеднике выловили азово-черноморскую тюльку

Российские ученые выловили в Астраханской области новый вид рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Астраханского государственного заповедника.

Группа ученых из Института биологии внутренних вод (ИБВВ) им. И.Д. Папанина Российской академии наук (РАН) в мае 2024 года в ходе лова молоди рыб в полоях Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника сделали уникальную находку. Они поймали несколько особей тюльки. Последующие исследования выявили, что выловленная рыба является азово-черноморской тюлькой, известной как рыба-сарделька.

Данный вид обитает в Азовском и Черном морях и в Астрахани замечен не был. Как объяснили специалисты, рыба-сарделька проникла в Волгу по Волго-Донскому каналу и достигла даже Верхней Воли.

«Определенная же нами видовая принадлежность показалась нам настолько экзотичной для нашего региона, что было решено подождать результатов дополнительных исследований», — говорится в сообщении.

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