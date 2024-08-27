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17:05, 27 августа 2024Моя страна

Рыбу-сардельку выловили российские ученые

В Астраханском заповеднике выловили азово-черноморскую тюльку

Фото: Yuriy Kvach / Wikimedia

Российские ученые выловили в Астраханской области новый вид рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Астраханского государственного заповедника.

Группа ученых из Института биологии внутренних вод (ИБВВ) им. И.Д. Папанина Российской академии наук (РАН) в мае 2024 года в ходе лова молоди рыб в полоях Обжоровского участка Астраханского государственного заповедника сделали уникальную находку. Они поймали несколько особей тюльки. Последующие исследования выявили, что выловленная рыба является азово-черноморской тюлькой, известной как рыба-сарделька.

Данный вид обитает в Азовском и Черном морях и в Астрахани замечен не был. Как объяснили специалисты, рыба-сарделька проникла в Волгу по Волго-Донскому каналу и достигла даже Верхней Воли.

«Определенная же нами видовая принадлежность показалась нам настолько экзотичной для нашего региона, что было решено подождать результатов дополнительных исследований», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что палеонтологи открыли новые виды динозавров на местонахождении Шестаково-1 в Чебулинском муниципальном округе Кузбасса. Исследователи обнаружили фрагмент плечевой кости крупного растительноядного динозавра и отправили находку в больницу города Мариинска для последующего изучения.

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      Варвара Кошечкина
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