Россияне съездили на берег Волги и неожиданно нашли пещерного льва

Россияне съездили на берег Волги под Астраханью и нашли кости пещерного льва

Недалеко от Астрахани на берегах Волги нашли множество останков древнейших зверей, в том числе некогда огромного пещерного льва. Об этом рассказали в местном заповеднике.

Ученые из Астрахани и Волгограда ездили в экспедицию в поисках новых редких артефактов. В итоге, несмотря на погодные условия и остальные обстоятельства, специалистам удалось добиться поставленной цели.

В числе важных находок — череп сайгака, кости древних носорогов, лопатка благородного оленя, а также нижняя часть плечевой кости пещерного льва. Уточняется, что ее в регионе находили лишь дважды за последние 30 лет.

Также внимание специалистов привлекли кости со следами человеческой обработки. Все эти детали стали очередным подтверждением того, что человек жил в Астраханском Поволжье значительно раньше, чем считалось ранее — более 100 тысяч лет назад, заключили исследователи.

Ранее скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад, нашли в парка «Ундория» в Ульяновской области. Палеонтологи также заметили огромную готеривскую септарию с костями морской рептилии на берегах Волги.