Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм Учителя

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр показал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» про смерть музыканта. Он опубликовал соответствующее письмо в Facebook во вторник, 1 сентября.

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«Я говорю не только от себя, но и от лица близких людей моего отца и моей мамы — дедушки Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова. Мы против такого фильма и против его выхода в прокат», — написал Цой.

В обращении к президенту говорится, что выход фильма не был согласован с наследниками музыканта, а также что в картине «распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения».

Ранее во вторник отец Цоя Роберт опроверг сведения о том, что он направил письмо Путину с просьбой запретить фильм о сыне. Информацию об обращении родственников музыканта президенту впервые обнародовала «Газета.Ru».

27 августа вышел трейлер фильма Алексея Учителя «Цой», посвященного водителю автобуса, в аварии с которым погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. Учитель рассказывал, что все реальные имена изменены, а происходящее в автобусе «выдумано от начала до конца».