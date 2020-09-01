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Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне

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Виктор Цой
Виктор Цой
Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт опроверг сведения о том, что он направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить фильм о сыне, снятый режиссером Алексеем Учителем. Его слова передают ТАСС и РЕН ТВ.

«Это враки, вранье это. Никогда ничего никому не писал я», — сказал он. В беседе с агентством Роберт Цой отметил, что фильм пока не видел и не знает, будет ли его смотреть. Однако, по мнению отца музыканта, судить о сюжете ленты до ее выхода — преждевременно.

Он также добавил, что Учитель спрашивал разрешение на съемки фильма, и Цой-старший это разрешение дал. Однако детали не обговаривал, и впоследствии перестал поддерживать связь с режиссером. «В принципе, я в курсе, что он выпускает фильм. Почему-то много шума поднялось по этому поводу — я не понимаю, в чем дело. Кто-нибудь видел этот фильм? Что там, есть что-то возмутительное?» — задался вопросом пенсионер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сын Виктора Цоя Александр и отец музыканта направили письмо Путину с требованием запретить прокат картины Учителя. В письме говорилось, что режиссер не просил разрешения на использование образа музыканта. Кроме того, лента в обращении была названа пошлым зрелищем.

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